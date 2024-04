Les contrôleurs aériens en grève le 25 avril

Les syndicats de contrôleurs aériens, le syndicat majoritaire SNCTA en tête, ont lancé un appel à la grève jeudi 25 avril. Ils dénoncent la nouvelle version du projet de réforme des services de la navigation aérienne (DSNA) présentée par la DGAC plus tôt ce mois-ci.



Le projet vise une refonte du contrôle aérien français pour l'harmoniser avec les autres modèles européens, en matière de maillage territorial, d'accélération de la formation et d'organisation du travail, pour gagner en efficacité et faire face à la croissance du trafic.



Le SNCTA juge que le projet présenté est une « provocation ». Les mesures de compensations, en termes de rémunération et d'avantages (primes, congés, carrière), sont insuffisantes à ses yeux.



Cette grève pourrait être très suivie mais son ampleur sera connue le 23 avril, une nouvelle législation contraignant désormais les grévistes à se déclarer comme tel 48 heures à l'avance pour permettre à la DGAC d'ajuster au mieux son plan de vol.



