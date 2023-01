Les CASA CN235 de l'armée de l'Air et de l'Espace seront modernisés par Sabena technics avec une avionique Thales

Nouveau chantier de modernisation concernant l'avionique des avions de transport de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE). La Direction générale de l'armement (DGA) annonce avoir notifié fin décembre à Sabena technics et à Thales Avs France un accord-cadre portant sur la rénovation des cockpits des 27 CN235-200/300 en service.



L'objectif est de remplacer l'avionique actuelle par une avionique moderne permettant leur exploitation jusqu'à l'horizon 2040, notamment en les mettant en conformité avec les nouvelles normes internationales de navigation dans l'espace aérien civil.



La DGA précise que la part ferme du contrat s'élève à 107 millions d'euros. L'accord-cadre comprend en part ferme le développement, la qualification et la certification de la modification avionique des CN235 et la livraison fin 2026 d'un prototype pour chacune des 2 versions du CN235.



L'AAE aligne 19 CN235-200 et 8 CN235-300, le plus ancien ayant été introduit en 1992. La modernisation de la totalité de la flotte devra être achevée en 2031.



Les premiers appareils seront modernisés sur le site de Sabena technics à Bordeaux.



(Photo © Armée de l'Air et de l'Espace)