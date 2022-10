Les Carabiniers italiens vont s'équiper de 20 nouveaux hélicoptères AW119Kx de Leonardo

Leonardo annonce que les Carabinieri ont signé un contrat pour s'équiper de 20 nouveaux hélicoptères monoturbines AW119Kx.



Les hélicoptères seront assemblés à Vergiate, près de Milan, avec des livraisons s'étalant de 2023 à 2026. Le contrat comprend également un soutien logistique complet et des services de formation pour les pilotes et les techniciens de maintenance.



Les AW119Kx seront utilisés sur les sites existants de la force de police italienne, qui comprend 18 bases à travers le pays. Ils offriront par ailleurs des synergies opérationnelles avec leurs nouveaux AW139 et AW169.



Leonardo rappelle que plus de 490 hélicoptères AW119 ont été vendus à ce jour.



(Photo © Leonardo)