Les bombes guidées d'une tonne arrivent sur le Rafale

Le Rafale F4.1 se rappoche et avec lui la capacité de lancer des bombes guidées de 1000 kg. La Direction générale de l'armement (DGA) a récemment qualifié l'AASM 1000 GS (armement air-sol modulaire de 1 000 kg propulsé avec guidage GPS et inertiel), une nouvelle munition qui pourra être utilisée par l'armée de l'Air et de l'Espace et par la Marine nationale.



Développée par Safran Electronics & Defense dans le cadre d'un marché de 85 millions d'euros passé par la DGA en 2017, l'AASM 1000 est composé d'un kit de guidage GPS et inertiel et d'un kit d'augmentation de portée. Il dérive directement de l'AASM 250 et a été adapté aux corps de bombes de forte puissance historiques (Mk84 et BLU109).



L'AASM 1000 pourra également équiper les premières bombes aéroportése de forte puissance française (bombe BA84 et P1000), en cours de développement chez ARESIA (ex-Rafaut Groupe).



Pour rappel, le Rafale F4.1 pourra emporter jusqu'à trois AASM 1000 (un en ventral et un sous chaque aile). Cette capacité s'ajoutera notamment au viseur de casque Scorpion.



Les premiers Rafale F4 doivent être opérationnels en 2025.



(Photo © DGA)