Les Boeing 737 MAX de Flydubai remis en service cette semaine

Deux mois après avoir obtenu le feu vert de la GCAA des Émirats arabes unis, Flydubai annonce que ses premiers Boeing 737 MAX seront remis en service le 8 avril.



La compagnie low-cost du groupe Emirates aligne aujourd'hui 14 737 MAX (11 737-8 et 3 737-9). Cinq premiers exemplaires sont ainsi autorisés à reprendre les airs (4 737-8 et un 737-9).



La croissance de Flydubai avait été restreinte depuis plus de deux ans, la compagnie continuant d'assurer la majorité de ses liaisons avec ses 36 737-800.



Pour rappel, la low-cost de l'émirat de Dubaï a commandé un total de 175 Boeing 737 MAX, une commande ferme accompagnée d'options pour cinquante autres exemplaires.



(Photo © Flydubai )