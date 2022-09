Les AWACS de l'armée de l'Air utiliseront la liaison 16 nouvelle génération dans les prochaines semaines

La Direction générale de l'armement (DGA) a prononcé la qualification de l'intégration du terminal MIDS LVT BU2 sur les Boeing E-3F de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE), les rendant ainsi compatibles avec la liaison 16 de nouvelle génération utilisée par les États-Unis et l'OTAN (STANAG 5516).



Cette qualification intervient après deux années de travaux, d'expertise et d'essais, qui ont mobilisé plusieurs centres de la DGA, en lien avec l'AAE, Thales et Air France Industries.



La DGA précise que la L16 nouvelle génération sera utilisée sur les E-3F français dès cet automne dans le cadre de l'exercice Allied Tactical Leadership Course (ATLC) aux Émirats arabes unis.



Thales et Air France Industries, la division MRO d'Air France, avaient été sélectionnés en 2020 pour respectivement développer et intégrer le nouveau terminal MIDS LVT BU2 sur les quatre avions AWACS de l'armée de l'Air et de l'Espace.



La version BU2 du terminal de communication des avions-AWACS français est associée à une nouvelle cryptographie des données.



(Photo © Armée de l'Air et de l'Espace)