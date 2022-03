Les AH-1Z et UH-1Y bientôt équipés d'une Liaison 16

Northrop Grumman vient de se voir attribuer un contrat de 65 millions de dollars par l'US Navy pour exécuter à pleine cadence la mise en place d'une Liaison 16 pour les hélicoptères Bell AH-1Z Viper et UH-1Y Venom du Corps des Marines des États-Unis. Cette flotte représente 250 hélicoptères.



La génération la plus moderne de la flotte H-1 disposera ainsi de la liaison de données sécurisée tactique à haut débit de l'OTAN.



Northrop Grumman précise que sa solution pour la flotte H-1 est fiable et éprouvée au combat, avec plus de 450 000 heures de vol au total.



(Photo © Northrop Grumman)