Les aéroports français veulent transformer les avances de l'Etat en subventions

A l'occasion de la conférence annuelle de l'Union des aéroports français (UAF), Thomas Juin, son président, a fait part de l'inquiétude croissante des aéroports au sujet du financement de la sûreté. Le temps est en effet arrivé pour les aéroports de lancer le remboursement des avances consenties par l'Etat durant la crise pour financer la sûreté aéroportuaire.



Thomas Juin explique que les aéroports doivent ainsi rembourser 747 millions d'euros (intérêts compris), en même temps qu'ils doivent prévoir un milliard d'euros pour leurs dépenses courantes. « Nous atteignons une situation qui nous inquiète au plus haut point », s'alarme-t-il. Il réclame donc que ces avances soient transformées en subventions.



Pour rappel, la sûreté aéroportuaire est financée par une taxe T2S (anciennement taxe d'aéroport), donc assumée par les passagers dans leur billet d'avion. Durant la crise, en l'absence de passagers pour financer ce poste, les dépenses ont été couvertes par des avances. Les aéroports ont déjà commencé à rembourser les intérêts liés à ces avances mais devront rembourser le capital entre 2024 et 2032. « Cela induit une fiscalité alourdie pour les aéroports », qui, devant passer ces coûts sur la T2S, deviendront plus chers pour les compagnies aériennes donc moins compétitifs que leurs concurrents en Europe. « L'écart va se creuser avec les pays voisins », prévient Thomas Juin.



Le trafic étant toujours en recul par rapport à 2019, les aéroports français anticipent par ailleurs un déficit de 237 millions d'euros en 2023.



(Photo © Aéroport de Lille)