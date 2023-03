Les aéroports français poursuivent leur redressement mais sont encore au niveau de 2013

L'Union des aéroports français (UAF) a annoncé que ses membres avaient accueilli près de 174 millions de passagers en 2022, un nombre en hausse de 91,8 % par rapport à 2021 mais toujours inférieur de près de 19 % à celui de 2019.



Alors que le trafic tend vers un retour à la normalisation, plusieurs secteurs sont revenus à leur situation pré-crise, par exemple le poids des aéroports parisiens dans le trafic métropolitain (53 %) ou la proportion du trafic international (74 %), qui a rattrapé son retard sur le trafic intérieur, plus prompt à redémarrer.



En revanche, la part des compagnies low-cost est toujours bien plus importante. Elles représentent 43 % du trafic métropolitain, contre 35 % en 2019. Elles ont en effet redémarré plus rapidement que les compagnies traditionnelles. Ainsi, leur trafic a quasiment retrouvé son niveau de 2019 (-1,7 %) alors que le trafic traditionnel est toujours en recul de 28,8 %.



L'UAF note que les aéroports d'outre-mer continuent d'enregistrer une meilleure performance de reprise que les autres, avec un trafic en retrait de « seulement » 11,7 % par rapport à 2019.



(Photo © Aéroport Brest Bretagne)