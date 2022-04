Le successeur du Minuteman III sera le Sentinel

Le nom du futur missile balistique intercontinental (ICBM) de l'US Air Force, qui commencera à succéder au célèbre missile LGM-30G Minuteman III à la fin de la décennie, est désormais officialisé. Le futur ICBM terrestre, connu jusqu'à présent sous l'appellation du programme GBSD (Ground Based Strategic Deterrent), sera le LGM-35A Sentinel. Sa dénomination a été officialisée le 5 avril.



Pour rappel, le LGM-35A Sentinel est en cours de développement par Northrop Grumman. Ce programme, dont le coût pourrait dépasser les 100 milliards de dollars, viendra progressivement remplacer les 400 Minuteman III actifs aujourd'hui dans l'arsenal nucléaire américain. Mis en service en 1970, le missile Minuteman III est aujourd'hui le seul vecteur terrestre de la « triade nucléaire » américaine.



« Le nom Sentinel reconnaît l'état d'esprit que des milliers d'aviateurs, passés et présents, ont apporté à la mission de dissuasion, et servira de rappel pour ceux qui exploitent, sécurisent et maintiennent ce système à l'avenir, au regard de la discipline et de la responsabilité que leur devoir implique » a déclaré Frank Kendall, le secrétaire à la Force aérienne des États-Unis.



L'US Air Force a également précisé que les trois bases de lancement des missiles existantes, à savoir F.E. Warren Air Force Base (Wyoming), Malmstrom AFB (Montana) et Minot AFB (Dakota du Nord) accueilleront le nouveau LGM-35A Sentinel. Les infrastructures seront adaptées pour disposer des deux types de missiles, ce qui permettra de respecter toutes les normes de sûreté et de sécurité nucléaires pendant la période de transition.



(Image d'artiste d'un silo abritant un LGM-35A Sentinel. © U.S. Air Force)