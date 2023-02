Le SBTi valide les objectifs de décarbonation d'Airbus

Le patron d'Airbus Guillaume Faury l'a révélé durant la présentation des résultats annuels du groupe aéronautique européen le 16 février. L'organisme indépendant Science Based Targets initiative (SBTi) a validé les objectifs d'Airbus en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.



Le groupe aéronautique s'est engagé à réduire ses émissions industrielles de Scope 1 (émissions directes) et 2 (émissions indirectes) de 63 % d'ici à 2030 en droite ligne avec les objectifs de l'Accord de Paris. Sont par exemple concernées les émissions de ses usines, mais aussi celles des vols de transport des sous-ensembles entre ses sites d'assemblage.



« Chez Airbus, nous nous engageons à mener la décarbonisation du secteur aérospatial. L'évaluation et la validation indépendantes du SBTi démontrent notre volonté de définir des objectifs climatiques significatifs alignés sur la science. Avec nos partenaires et nos clients, nous sommes déterminés à atteindre ces objectifs et à investir dans les solutions qui contribueront à décarboniser notre industrie et à garantir que l'aviation puisse continuer à jouer son rôle précieux dans la société » a annoncé Guillaume Faury.



Sur le temps plus long aussi, Airbus s'est engagé à réduire de 46 % les émissions de gaz à effet de serre générées par ses avions commerciaux en service dans le cadre de la Scope 3 (émissions liées à l'usage de ses produits) d'ici à 2035, sans parler de l'objectif plus global lié aux engagements sur la décarbonation du transport aérien pour 2050.



(Photo © Airbus)