Le salon du Bourget s'annonce prometteur

A l'occasion de la présentation de ses voeux à la presse, le GIFAS a évoqué le salon du Bourget, qui se tiendra du 19 au 25 juin. Ne pouvant encore pas dresser un bilan des réservations puisque les inscriptions sont toujours en cours, il a toutefois constaté que la participation pourrait être meilleure que prévu.



En effet, après trois années plutôt difficiles, le SIAE avait prudemment travaillé à un équilibre du salon avec une participation bien moindre qu'en 2019 mais il s'avère désormais qu'il s'était peut-être montré trop pessimiste.



« Nous n'avons pas l'intention de dépasser la participation de 2019 », a prévenu Guillaume Faury, le président du GIFAS, ajoutant « si c'était le cas, ce serait un immense succès ». En tout cas, le SIAE « voit arriver une très forte participation des entreprises et une arrivée en masse des Américains », précise Pierre Bourlot, délégué général du groupement.



Au contraire, le salon n'accueillera aucune société russe et des incertitudes demeurent pour le moment sur la participation chinoise, la levée des restrictions dans le pays ayant été trop soudaine pour qu'une planification soit possible.



Guillaume Faury a indiqué que les industriels allaient essayer de rendre le salon le plus attractif possible pour le grand public et en particulier pour les jeunes. Il mettra davantage en avant ses métiers et ses perspectives mais insistera également pour faire connaître l'ampleur des initiatives dans le domaine de la décarbonation et de l'innovation, afin de mettre en avant l'intérêt de rejoindre un secteur inspirant.



