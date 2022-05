Le Royaume-Uni veut encore plus de F-35

Le ministère de la Défense britannique (MoD) est en négociation avec le Joint Project Office du F-35 de Lockheed Martin pour une nouvelle commande.



Le Royaume-Uni veut en effet se doter d'un lot supplémentaire de 26 F-35B, ce qui portera sa commande à 74 exemplaires de l'appareil de cinquième génération dans sa version STOVL (décollage court et atterrissage vertical).



On est encore loin des 138 exemplaires envisagés par la RAF en 2006 mais le Royaume-Uni veut clairement se doter d'une flotte plus conséquente, d'autant qu'elle est opérée aussi pour les besoins de l'aéronautique navale de la Royal Navy (capacité de 36 avions pour chacun des deux nouveaux porte-aéronefs de la marine britannique).



La commande initiale britannique portait sur 48 exemplaires (ils ne seront plus que 47 avec l'accident d'un exemplaire au décollage depuis le porte-aéronefs HMS Queen Elizabeth en janvier dernier). Le Royaume-Uni aligne aujourd'hui 23 exemplaires, la livraison des 24 F-35B restant devant intervenir avant la fin 2025 (dont trois encore attendus en 2022 et sept en 2023).



En attendant, ce deuxième lot de F-35B donne un peu plus de visibilité à la RAF (et à la Royal Navy), alors que l'introduction potentielle du chasseur de nouvelle génération Tempest n'est pas attendue avant 2035.



(Photo © Royal Navy)