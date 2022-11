Le Royaume-Uni donne de vieux hélicoptères Sea King à l'Ukraine

Le Royaume-Uni a décidé d'offrir trois de ses anciens Westland WS-61 Sea King à l'Ukraine dans le cadre d'un soutien militaire plus vaste à Kyiv face à la Russie. Ils sont destinés à assurer des missions de recherche et de sauvetage ainsi que des évacuations sanitaires.



Un premier appareil serait déjà livré selon les déclarations de Ben Wallace, secrétaire d'État à la Défense, lors d'un déplacement à Osla (Norvège) le 23 novembre. Des équipages et des mécaniciens ukrainiens ont par ailleurs été formés au Royaume-Uni ces dernières semaines.



Les derniers hélicoptères Sea King de la Royal Navy avaient été retiré du service en 2018.



(Photo © Royal Navy)