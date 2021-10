Le réacteur GEnx veut améliorer sa durabilité face aux poussières

GE Aviation annonce qu'il vient de mener une campagne d'essais au sol visant à améliorer la résistance de son GEnx face aux particules de poussière. On pense évidemment aux poussières de sable, particulièrement présentes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.



Le successeur des réacteurs de la famille CF6, qui motorise aujourd'hui tous les Boeing 747-8 ainsi qu'une partie de la flotte mondiale de 787, est en service depuis près de 10 ans. GE Aviation précise que ces essais entrent dans le cadre de ses investissements continus pour la prochaine génération de technologies destinée à sa gamme de moteurs.



Le motoriste américain a ainsi réalisé des essais d'endurance qui comprenaient plus de 3 000 cycles de tests d'ingestion de poussière à l'aide d'un banc spécialement modifié. Ces essais ont validé plusieurs améliorations du moteur, notamment avec un déflecteur de chambre de combustion amélioré ainsi qu'avec des aubes redessinées pour le premier étage de la turbine haute pression. Les particules de poussière, non visibles à l'oeil nu, ont été aspirée pour des conditions opérationnelles les plus difficiles au monde, simulant même celles de terrains très spécifiques, partenariat avec la division GE Research.



« Nous portons la durabilité de GEnx au niveau supérieur », a déclaré David Kircher, le directeur général de GEnx « Je suis convaincu, et les tests d'endurance le prouvent, que ces améliorations de conception atteindront nos objectifs de temps de vol et de durabilité, même dans les environnements les plus difficiles » a-t-il ajouté.



Précisons que cette campagne d'endurance face aux particules n'a aucun lien avec les problèmes rencontrés il y a plusieurs années par le GEnx, dans certaines conditions de givrages à haute altitude, des cristaux de glace ayant entraîné des pertes de poussée temporaires ou des IFSD.



Pour rappel, le GEnx a été commandé à plus de 2 700 exemplaires, ce qui en fait le réacteur de forte poussée le plus vendu de l'histoire du motoriste américain.



(Photo © GE Aviation)