Le Rafale parmi les 5 finalistes en Finlande

Le Rafale de Dassault Aviation figure désormais depuis quelques jours parmi les cinq propositions finales soumises au gouvernement finlandais pour le remplacement des 55 F/A-18C de la Force aérienne finlandaise (en photo) dans le cadre du programme HX Fighter initié en 2015.



Les offres concurrentes sont les F/A-18E/F Super Hornet de Boeing, l'Eurofighter d'Airbus, le F-35 de Lockheed Martin et le Gripen E/F de Saab. La Finlande prévoit de se séparer de ses anciens Hornet entre 2025 et 2030, des appareils commandé en 1992 et mis en service entre 1995 et 2000.



L'enveloppe attribuée à l'acquisition des futurs chasseurs multirôles finlandais est de l'ordre de 9 milliards d'euros.



Les offres seront analysées par la Finlande d'ici l'automne pour une décision finale qui devrait intervenir à la fin de l'année.



(Photo © Puolustusministeriö)