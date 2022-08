Le Qatar tient son premier Eurofighter Typhoon

Après le Rafale de Dassault Aviation et le F-15QA (Qatari Advanced) de Boeing, un nouvel avion de combat entre dans l'inventaire de la défense du Qatar. La Force aérienne de l'Émir du Qatar (QEAF) vient en effet de réceptionner son premier Eurofighter Typhoon.



Une cérémonie officielle s'est ainsi tenue sur le site de BAE Systems à Warton (Royaume-Uni) le 15 août. Ce premier Typhoon sera transporté vers le Qatar dans les prochains jours.



BAE Systems précise même que le nouvel avion de combat du groupe Airbus apportera un soutien essentiel au bon déroulement de la Coupe du Monde de football qui se tiendra au Qatar à partir du 21 novembre prochain.



La Force aérienne de l'Émir du Qatar doit réceptionner un total de 24 Eurofighter, conformément au contrat annoncé en 2017 et finalisé un an plus tard. Le Qatar s'est même vu livrer trois Aermacchi M-346 (Leonardo) au début de l'année pour former ses pilotes de chasse au Typhoon. L'armée de l'air qatarie est en effet cliente de l'International Flight Training School (IFTS), société de formation implantée sur la base aérienne de Galatina à Lecce (Italie) et fruit d'un partenariat entre l'industriel italien et CAE Advanced Jet Training.



