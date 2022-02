Le programme M88 de Safran Aircraft Engines au beau fixe

La production du réacteur M88 de Safran Aircraft Engines est évidemment tirée par les succès commerciaux du Rafale à l'export.



À l'occasion de la présentation de ses résultats annuels le 24 février, Safran a annoncé avoir livré 64 moteurs M88 à Dassault Aviation en 2021, contre 33 exemplaires un an plus tôt.



Pour Olivier Andriès, le Directeur général du groupe aéronautique français, "La dynamique enclenchée sur les ventes du Rafale à l'export est excellente". Il annonce cependant une baisse des livraisons cette année avec la fin de celles des 36 appareils commandés par l'Inde (les trois derniers avions viennent d'arriver en Inde cette semaine).



Mais la tendance n'est évidemment pas prête de ralentir dans les prochaines années compte tenu des récents contrats signés par l'avionneur français à l'export, en particulier avec ceux des Émirats arabes unis (80 avions) et celui de l'Indonésie (42 avions).



La production devrait ainsi graduellement monter en cadence pour atteindre près d'une centaine de moteurs M88 par an à horizon 2024-2025. Elle avait déjà triplé entre 2015 et 2020.



(Photo © Safran Aircraft Engines)