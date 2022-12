Le programme de recherche ENGRT est officiellement lancé

Le programme américain Future Vertical Lift suscite l'envie en Europe. L'initiative EU Next Generation Rotorcraft Technologies Project (ENGRT), coordonnée par Airbus Helicopters pour définir les briques technologiques qui pourront monter à bord d'un futur programme d'hélicoptère militaire européen, est désormais lancée depuis le 1er décembre.



Financé par le Fonds européen de la défense (FEDef) à hauteur de 40 millions d'euros, ce programme de recherche, qui s'étale sur une durée de 42 mois, avait été annoncé en juillet dernier. Il consistera en une analyse des besoins futurs, en concertation avec différentes armées européennes, et à la définition des principales caractéristiques et capacités futures d'un aéronef qui pourrait prendre la forme d'un girodyne, à l'instar du démonstrateur RACER (Rapid and Cost-Effective Rotorcraft) et du X3 de l'hélicoptériste européen. Il comprendra l'étude de différentes architectures qui devrait mener à des essais en vol de démonstrateurs, à la définition de simulateurs, mais s'intéressera aussi au cycle de vie complet, de la production à la maintenance.



Le projet ENGRT n'est pas directement lié à l'initiative Next Generation Rotorcraft Capability (NGRC) de l'OTAN et ne constitue donc pas une étude en amont visant à trouver un successeur aux NH90 et autres AW-101 à horizon 2035-2040.

Il regroupe Airbus Helicopters, Leonardo et plus d'une vingtaine d'acteurs présents dans la recherche aéronautique ou dans l'industrie des voilures tournantes (motoristes et systémiers) en Europe.



(Image d'illustration : Le démonstrateur RACER d'Airbus Helicopters, tourné vers le monde civil, réalisera ses essais en vol à la fin de l'année prochaine. Image © Airbus Helicopters)