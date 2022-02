Le premier Falcon 6X de série arrive à Little Rock pour recevoir son aménagement intérieur

Ce sera le premier Falcon 6X livré à un client. Dassault Aviation annonce que son premier Falcon 6X de série (avion numéro 5) a rejoint son centre d'aménagement intérieur d'avions situé à Little Rock (Arkansas) le 28 janvier depuis Mérignac. L'appareil a été accueilli comme il se doit par un « water salute ».



« L'arrivée du premier Falcon 6X à Little Rock marque une étape très positive dans ce programme », a déclaré Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation. « Nos équipes ont travaillé sans relâche dans les coulisses pour préparer la finition du 6X et nous bénéficions d'une très bonne dynamique alors que nous nous dirigeons vers la certification » a-t-il ajouté.



Le nouveau biréacteur de Dassault doit en effet entrer en service dès la fin de l'année, avec une certification EASA/FAA attendue un peu plus tôt. Le Falcon 6X affiche un rayon d'action de 5500 nautiques (10 186km) et dispose d'une très large cabine (hauteur de 1,98m, largeur de 2,58m), l'un des arguments forts du programme. Ce sera même la cabine la plus large de tous les jets d'affaires introduits jusqu'à présent sur le marché, en excluant les appareils adaptés à partir des plateformes d'avions de ligne.



L'aménagement intérieur du Falcon 6X est donc une étape particulièrement importante pour Dassault et ses équipes de Little Rock se sont préparées depuis des mois pour l'arrivée de ce premier appareil, avec de nouvelles solutions d'ingénierie visant à accélérer le cycle de réalisation et de livraison. L'avionneur précise d'ailleurs que ses ingénieurs ont imaginé des processus qui permettent une « installation en une seule fois » sur les équipements de la cabine, afin d'accélérer le processus de complétion.



Le Falcon 6X bénéficie aussi des nombreux investissements de Dassault menés depuis 2015 à Little Rock, et notamment du nouveau hangar de plus de 23 000 m² spécialement dimensionné pour accueillir les derniers modèles de la gamme. Le centre d'excellence de Dassault Aviation spécialisé dans l'aménagement intérieur mêle d'ailleurs aussi bien les outils de pointe (plateau virtuel sous 3D CATIA de Dassault Systèmes) que les métiers plus artisanaux propres aux cabines d'avions d'affaires (ébénisterie, tapisserie...).



Pour rappel, l'avion d'essai numéro quatre est également en phase de complétion, mais cette fois à Mérignac. Il disposera aussi d'un aménagement intérieur complet et doit décoller à la fin du premier trimestre. Cet appareil participera notamment à une campagne de vols autour du monde destinée à valider la maturité des systèmes avion pour son entrée en service.



(Photo © Dassault Aviation)