Le premier Cessna SkyCourier de transport de passagers est livré

Textron Aviation a livré le premier exemplaire de son Cessna SkyCourier dans une configuration de transport de passagers.



L'appareil est opéré par Western Aircraft pour le compte du transporteur Lanai Air, basé à Hawaï et spécialisé dans les vols charters de luxe entre Oahu et l'île de Lanai. Lanai Air opérait jusqu'à présent avec un Pilatus PC-12. Son nouvel avion est configuré à 19 sièges.



Le carnet de commandes du SkyCourier comprenait officiellement deux clients : FedEx (et ses partenaires) pour 50 avions fermes et 50 autres en option en version cargo et la nouvelle compagnie aérienne mexicaine Aerus pour deux avions en configuration de transport de passagers de 19 places.



Motorisé par deux PT6A-65SC de Pratt & Whitney Canada de 1 100 chevaux sur arbre chacun, le nouvel avion utilitaire de Textron Aviation avait été certifié par la FAA en mars 2022. Fedex avait réceptionné son premier exemplaire deux mois plus tard, un avion opéré par Empire Airlines.



(Photo © Textron Aviation)