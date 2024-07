Le premier Cessna SkyCourier Combi est livré à Everts Air

Textron Aviation a livré son premier Cessna SkyCourier en configuration Combi. L'appareil a été remis à la célèbre compagnie Everts Air, opérateur Part 135 basé à Fairbanks (Alaska).



La version Combi du biturbopropulseur utilitaire avait décroché sa certification FAA en mai dernier, plus de deux ans après celle de la variante tout cargo.



La version combinée de l'appareil offre la possibilité d'adapter la cabine de la version de transport de passagers (19 sièges) pour accueillir aussi du fret. Everts Air dispose déjà d'appareils Cessna dans sa flotte, avec un Cessna SkyCourier en version cargo et six Cessna 208 Grand Caravan.



Elle aligne aussi divers appareils cargo d'une autre époque, du Curtiss Wright C-46 au MD-80F en passant par des DC-6 et DC-9.



(Photo © Textron Aviation)