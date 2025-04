Thales a dévoilé ses objectifs de recrutement pour 2025. Le groupe a l’intention de recruter environ 8 000 personnes dans le monde, dont 3 000 en France, 1 000 au Royaume-Uni et 400 aux Etats-Unis. C’est la dixième année consécutive que ses recrutements dépassent les 5 000 personnes.

Parmi eux, 40 % concerneront des postes d’ingénierie (logicielle et systèmes, cybersécurité, intelligence artificielle, data, etc.) et 25 % des postes industriels (techniciens, opérateurs, ingénieurs).

Thales rappelle qu’il a procédé à 30 000 recrutements entre 2022 et 2024, dont 9 000 dans le secteur de la défense.

Le groupe s’attache également à favoriser la mobilité interne, qu’elle soit fonctionnelle ou géographique. Ainsi, plus de 4 000 personnes devraient de nouveau profiter de ce soutien en 2025.

En parallèle, les dispositifs de formation continue vont être renforcés. Le groupe compte notamment 31 académies – treize de domaine (IA, Cybersécurité, Radar, Naval, Tube, Pyrotechnie…) et dix-huit de métiers (Software, Hardware, Système, Industrie, Offres & Projets, RH, Finance, Communication…). Elles devraient être 35 à la fin de l’année.

Enfin, l’apprentissage occupe une place très importante dans sa vie RH et plus de 3 000 apprentis et stagiaires devraient être accueillis cette année, dont un quart devraient être embauchés à l’issue de leur formation.