Le premier Airbus A321neo toulousain fait son roll-out

Le tout premier Airbus A321neo assemblé à Toulouse est sorti de la nouvelle FAL mise en place sur le site Jean-Luc Lagardère le 27 novembre. Cette nouvelle ligne d'assemblage final toulousaine dédiée à la famille A320neo avait été inaugurée officiellement le 10 juillet dernier, venant ainsi renforcer les capacités industrielles de l'avionneur européen.



Ce premier A321neo est destiné à la compagnie low-cost turque Pegasus.



L'ancien site d'assemblage de l'A380 a été profondément transformé depuis près de 3 ans pour accueillir une FAL de nouvelle génération (automatisation du système logistique, nouveau processus, perçage automatisé FlexTrack, assemblage paperless...) qui va graduellement monter en puissance pour participer à la montée en cadence programmée du programme A320neo, avec 75 appareils prévus chaque mois en 2026.



Jusqu'à présent, seuls l'A320, puis l'A320neo, était assemblé à Saint-Martin-du-Touch pour cette famille de monocouloirs, dans le bâtiment historique des Caravelle de Sud-Aviation/Aérospatiale.



Quant à l'A321neo, la version la plus capacitaire des familles de monocouloirs produites par Airbus, cet appareil peut désormais être assemblé sur quatre sites, après Finkenwerder (Hambourg), Mobile (États-Unis) et Tianjin (Chine).



Pour rappel, l'A321neo (et sa version XLR) représente plus de 60% du backlog de la famille des monocouloirs remotorisés d'Airbus. Près de 4350 exemplaires restaient ainsi à livrer au 31 octobre dernier.



(Photo © Airbus)