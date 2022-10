Le porte-avions américain USS Gerald R Ford va quitter Norfolk pour son premier déploiement opérationnel

Ce sera la première vraie mission de l'USS Gerald R Ford (CVN 78). Cinq ans après sa livraison à l'US Navy, le nouveau porte-avions nucléaire américain doit quitter la base aéronavale de Norfolk (Virginie) pour un déploiement dans l'océan Atlantique.



L'appareillage du porte-avions (et de son escorte) était programmé pour le 3 octobre mais il a été retardé à une date indéterminée en raison des très mauvaises conditions météorologiques en vigueur dans la région de Hampton Roads.



La première mission du Gerald R Ford sera assurée avec des capacités initiales restreintes, l'US Navy tablant sur l'année prochaine pour atteindre sa pleine capacité opérationnelle.



L'USS Gerald R Ford va notamment opérer avec une coalition de forces alliées comprenant le Canada, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suède, ce qui représentera environ 9 000 personnes en provenance de neuf nations, 20 navires et 60 avions.



Le nouveau porte-avions embarque par ailleurs le Carrier Air Wing Eight (CVW-8), une escadre qui est notamment équipée de F/A-18E/F Super Hornet.



Pour rappel, cette nouvelle classe de porte-avions de 110 000 tonnes et de 337 mètres de long va progressivement prendre la relève de la classe de porte-avions Nimitz. L'USS Gerald R Ford remplace quant à lui directement l'USS Enterprise (CVN-65), un porte-avions à part qui fût désarmé en 2012.



L'USS Gerald R Ford devrait pouvoir embarquer à terme jusqu'à 75 aéronefs et effectuer jusqu'à 25% de catapultages quotidiens de plus que pour les porte-avions de la classe Nimitz grâce à ses quatre catapultes électromagnétiques (EMALS) produites par General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS).



Trois autres bâtiments de la classe Gerald R Ford sont aujourd'hui en construction. Les besoins de l'US Navy pourraient représenter jusqu'à 10 porte-avions du même type.



(Photo © US Navy)