Le porte-avions américain USS Gerald R Ford quitte Norfolk pour son premier déploiement opérationnel

C'est la première vraie mission de l'USS Gerald R Ford (CVN 78). Cinq ans après sa livraison à l'US Navy, le nouveau porte-avions nucléaire américain quitte la base aéronavale de Norfolk (Virgine) ce 3 octobre pour un déploiement dans l'océan Atlantique.



Cette première mission sera cependant assurée avec des capacités initiales restreintes, l'US Navy tablant sur l'année prochaine pour atteindre sa pleine capacité opérationnelle.



L'USS Gerald R Ford va notamment opérer avec une coalition de forces alliées comprenant le Canada, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suède, ce qui représentera environ 9 000 personnes en provenance de neuf nations, 20 navires et 60 avions.



Le nouveau porte-avions embarque par ailleurs le Carrier Air Wing Eight (CVW-8), une escadre qui est notamment équipée de F/A-18E/F Super Hornet.



Pour rappel, cette nouvelle classe de porte-avions de 110 000 tonnes et de 337 mètres de long va progressivement prendre la relève de la classe de porte-avions Nimitz. L'USS Gerald R Ford remplace quant à lui directement l'USS Enterprise (CVN-65), un porte-avions à part qui fût désarmé en 2012.



L'USS Gerald R Ford devrait pouvoir embarquer à terme jusqu'à 75 aéronefs et effectuer jusqu'à 25% de catapultages quotidiens de plus que pour les porte-avions de la classe Nimitz grâce à ses quatre catapultes électromagnétiques (EMALS) produites par General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS).



Trois autres bâtiments de la classe Gerald R Ford sont aujourd'hui en construction. Les besoins de l'US Navy pourraient représenter jusqu'à 10 porte-avions du même type.



