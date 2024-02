Le Pentagone lâche le programme d'hélicoptère d'attaque FARA

L'armée américaine a mis fin à la compétition du projet FARA (Future Attack and Reconnaissance Aircraft) le 8 février, après y avoir investi plus de 2 milliards de dollars.



Une des raisons invoquée est liée aux récentes constatations prises sur le champ de bataille ukrainien, avec une très grande utilisation de drones.



Le Bell 360 Invictus de Bell et le Raider X de Sikorsky s'opposaient dans cette compétition lancée en 2018 et dont l'objectif était notamment d'assurer la relève de l'OH-58 Kiowa (retiré il y a 11 ans), voire de succéder un jour au Bell AH-1Z Viper.



En plus du programme d'hélicoptère d'attaque FARA, l'armée américaine vient également d'abandonner tout projet de nouvelle turbine d'hélicoptère qui devait monter un jour sur la famille Black Hawk de Sikorsky et sur l'AH 64 Apache de Boeing, en plus de venir motoriser le vainqueur de la compétition FARA.



(Le Bell 360 Invictus qui devait voler pour la première fois cette année. Photo © Bell Textron).