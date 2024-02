Le NTSB confirme que quatre boulons manquaient à la fixation du bouchon de porte du Boeing 737-9 d'Alaska Airlines

Comme prévu, le NTSB (National transportation safety board) a publié un rapport préliminaire sur l'incident grave survenu le 6 janvier sur un Boeing 737-9 d'Alaska Airlines, qui avait perdu un bouchon de porte en vol, entraînant une dépressurisation de la cabine et contraignant l'équipage à réaliser un atterrissage d'urgence.



D'après les observations des enquêteurs du bureau américain, quatre des boulons censés maintenir en place le bouchon de porte n'étaient pas en place au moment de l'incident.



« Les dommages observés et l'absence de dommages de contact ou de déformation autour des trous associés aux boulons d'arrêt du mouvement vertical et aux boulons du rail de guidage supérieur dans les ferrures de guidage supérieures, les ferrures d'articulation et la ferrure de guidage d'articulation inférieure, indiquent que les quatre boulons qui empêchent le mouvement vers le haut du bouchon étaient manquants avant qu'il ne se déplace vers le haut », indique l'agence dans son rapport.



Le bouchon de porte, produit et installé sur le fuselage par Spirit AeroSystems, avait été démonté puis remonté dans les installations de Boeing.



Le NTSB rappelle que l'appareil (immatriculé N704AL) avait été livré neuf à Alaska Airlines fin octobre 2023 et était entré en service en novembre. Il avait réalisé 510 heures de vol en 154 cycles avant l'incident.



(Photo © NTSB)