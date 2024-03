Le nouvel avion de renseignement israélien « ORON » est opérationnel

Le ministère de la Défense israélien a annoncé il y a quelques jours que son nouvel avion de renseignement avancé « ORON » était pleinement opérationnel et qu'il effectuait des missions dans le cadre de l'opération « Iron Sword » menée contre le Hamas.



L'appareil aurait ainsi « déjà enregistré des centaines d'heures de vol opérationnelles et près de 100 sorties ».



Selon Tsahal, le nouvel avion de surveillance peut effectuer une grande variété de tâches de renseignement au cours d'une même sortie et les transmettre en temps réel à toutes les parties concernées.



Développé conjointement par le DDR&D (département de recherche et développement du ministère de la Défense), par Israel Aerospace Industries (IAI) et par l'Armée de l'air israélienne (IAF) depuis 2021, le nouvel avion-espion israélien se base sur la plateforme G550 de Gulfstream.



ORON dispose d'une multitude de capteurs pouvant être utilisés quelque soit les conditions météorologiques et la visibilité et sur une grande distance, dont quatre antennes radar AESA fournies par ELTA Systems, filiale d'IAI. Les données de ces capteurs sont couplées à des algorithmes avancés et à de l'intelligence artificielle.



(Photo © Ministre de la Défense d'Israël)