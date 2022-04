Le Nigéria s'intéresse de très près à l'hélicoptère d'attaque AH-1Z Viper

Le département d'État des États-Unis vient d'approuver une vente potentielle de 12 hélicoptères d'attaque AH-1Z Viper de Bell (groupe Textron), à la demande du Nigéria.



Ce possible contrat est estimé à 997 millions de dollars et comprend les 12 hélicoptères, 28 turbines T-700 GE 401C de GE (4 moteurs de rechange), les équipements, les canons, les pièces de rechange, les outils et les équipements de test, les données techniques et publications, la formation du personnel et les équipements associés et le soutien logistique.



La Defense Security Cooperation Agency (DSCA) précise aussi que 25 millions de dollars seront alloués à l'assistance institutionnelle et technique pour les forces armées du Nigeria (AFN) dans le cadre du programme de création du centre de formation Air Ground Integration (AGI), une initiative menée depuis 2 ans.



Selon la DSCA, cette proposition vient soutenir les objectifs de politique étrangère et les objectifs de sécurité nationale des États-Unis « en améliorant la sécurité d'un partenaire stratégique en Afrique subsaharienne ».



Le Nigéria aligne aujourd'hui une quinzaine d'hélicoptères de combat Mil Mi-24/-35. Elle avait commandé 12 Mi-35 en 2015 (6 livrés), avant la mise en place de sanctions entrant dans le cadre du CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) visant la Russie.



(Photo © Bell)