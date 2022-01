Le missile Meteor est opérationnel sur les Eurofighter espagnols

L'armée de l'air espagnole annonce que ses Eurofighter Typhoon ont commencé à opérer avec le missile Meteor mi-janvier dans le cadre de la modernisation logicielle P2Eb du chasseur européen.



Les premières missions opérationnelles avec le missile air-air à longue portée de MBDA ont été réalisées avec des Eurofighter (dénomination C.16 en Espagne) des tranches 2 et 3 de l'unité Ala 14 (base aérienne d'Albacete). L'Ejército del Aire précise aussi que le processus d'intégration sera également achevé dans l'unité Ala 11 (base aérienne de Moron, Séville) en 2022.



Pour rappel, le missile Meteor a la capacité de détruire ou de neutraliser des cibles aériennes à longue distance (plus d'une centaine de kilomètres). Il a été conçu pour être utilisé à partir du Rafale, de l'Eurofighter et du Gripen, et est propulsé par un statoréacteur lui permettant de dépasser la vitesse de Mach 4. L'Espagne fait partie des six pays partenaires du programme.



L'armée de l'air espagnole prévoit à terme d'intégrer la capacité Meteor sur l'ensemble de ses 69 Eurofighter (y compris les 17 appareils de la tranche 1).



Le missile Meteor est quant à lui opérationnel sur les Rafale français depuis l'arrivée du standard F3-R (Marine nationale et armée de l'Air & de l'Espace).



(Photo © Ejército del Aire)