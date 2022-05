Le ministère des Armées commande 21 nacelles TALIOS supplémentaires

La Direction générale de l'armement (DGA) vient de notifier à Thales une commande de 21 nacelles optroniques TALIOS (TArgeting Long-range Identification Optronic System - système optronique d'identification et de ciblage à longue distance) supplémentaires pour équiper les Rafale de la Marine nationale et de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE). Ce nouveau contrat porte ainsi à un total de 67 le nombre de pods de désignation de dernière génération qui seront livrés aux forces françaises d'ici 2025, dépassant même les objectifs initiaux de la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025.



« Les nouveaux modes de reconnaissance et les algorithmes de détection et de reconnaissance automatique de cibles des pods TALIOS vont doter les forces armées françaises d'une supériorité opérationnelle sans précédent. Les pilotes de Rafale seront en mesure de prendre plus rapidement la meilleure décision dans chacun des moments clés de leur mission : trouver, classifier, engager en toute sécurité et valider le résultat du tir d'une cible de surface » annonce Christophe Salomon, Directeur général adjoint, Systèmes terrestres et aériens chez Thales.



La DGA précise que le nouveau contrat est valorisé à 100 millions d'euros et qu'il inclut un complément en moyens de soutien initial. Il s'inscrit par ailleurs dans le cadre de l'utilisation des ressources extrabudgétaires générées par la cession des Rafale de l'AAE à la Croatie à la fin de l'année dernière.



Les nouvelles nacelles TALIOS disposeront des dernières capacités de détection et de reconnaissance des cibles (vision permanente, nouveau mode d'identification air-air, capteur couleur et modes de reconnaissance aérienne tactique, ), compatibles avec l'arrivée du standard F4 du Rafale de Dassault Aviation.



Thales a déjà livré 30 des 46 nacelles initialement commandées, les 16 restantes étant attendues d'ici 2023. Les 21 nouvelles nacelles contractualisées seront quant à elle livrées en 2024 et 2025.



(Photo © Dassault Aviation / Thales)