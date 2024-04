Le ministère de la Défense britannique a décidé de commander six H145 supplémentaires auprès d'Airbus Helicopters, alors qu'il est en train de rationaliser sa flotte d'hélicoptères pour en réduire le nombre de modèles et la moderniser.



Les appareils seront déployés à Chypre pour des interventions d'urgence et à Brunei pour des entraînements militaires à la guerre dans un environnement de jungle. Ils remplaceront les Puma actuellement en service.



Ils officieront avec les 29 H135 Juno et les sept autres H145 Jupiter de l'école militaire de pilotage d'hélicoptères, dans le cadre du MFTS (Military Flying Training System).



Les livraisons sont prévues pour 2025.



(Photo © Airbus Helicopters)