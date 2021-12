Le MC-21 d'Irkut reçoit son certificat de type initial

Rosaviatsia a octroyé son certificat de type initial au MC-21-300 d'Irkut Corporation le 28 décembre. Il ne concerne pour le moment que la version du monocouloir équipée de moteurs PW1400G de Pratt & Whitney, avec une capacité de 163 à 211 passagers.



« L'agence fédérale du transport aérien est prête à poursuivre les travaux d'élargissement des conditions d'exploitation de l'avion et d'optimisation des structures, y compris la remotorisation pour le moteur russe PD-14 » d'Aviadvigatel, a déclaré Alexander Neradko, son directeur. Les vols de certification vont en effet se poursuivre jusqu'en 2024.



Parmi ces travaux se compte la certification du MC-21 avec une aile composite produite en Russie. De nouveaux tests doivent par ailleurs être réalisés concernant les opérations en haute altitude, par des températures élevées et avec des vents forts de cisaillement.



En revanche, le calendrier de livraison aurait de nouveau glissé, la première n'étant plus attendue avant septembre 2022 à Rossiya.



(Photo © Irkut)