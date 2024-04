Le loueur GD Helicopter Finance se lance avec 50 H160 d'Airbus Helicopters

Un nouveau loueur spécialisé dans les hélicoptères vient d'être créé à Dublin (Irlande), ciblant particulièrement les marchés de l'industrie pétrolière et gazière (offshore), les missions de recherche et sauvetage (SAR), les services médicaux d'urgence (EMS) et les services gouvernementaux.



GD Helicopter Finance (GDHF) est piloté par Michael York, ancien co-directeur commercial du loueur Milestone Aviation (filiale d'AerCap), et dispose déjà de commandes pour 50 hélicoptères H160, le nouvel hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage d'Airbus Helicopters.



D'autres types d'hélicoptères sont par ailleurs déjà dans les cartons, en particulier dans la catégorie des super-moyens. GDHF mentionne d'ailleurs sur son site Internet un portefeuille de H175 et de AW189 de Leonardo.



« GDHF offrira à ses clients une disponibilité à court terme d'hélicoptères multimissions de dernière technologie, efficaces et rentables, via un carnet de commandes existant de 50 hélicoptères moyens Airbus H160 et une commande supplémentaire à court terme d'hélicoptères super-moyens, ainsi que la capacité pour GDHF de déployer facilement des capitaux supplémentaires pour répondre aux exigences du marché en matière de financement d'hélicoptères » a déclaré Michael York à l'occasion de sa nomination.



GDHF est soutenu par des investisseurs chinois et notamment par le loueur shanghaïen GDAT, qui avait commandé 50 H160 à l'occasion de la visite d'État en Chine du président français Emmanuel Macron l'année dernière. Ces hélicoptères étaient alors annoncés comme principalement destinés au secteur de l'énergie en Chine.



(Photo © xxxxx)