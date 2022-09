Le lancement de l'Airbus A220-500 devient bien plus qu'une éventualité

C'est sans doute une très bonne nouvelle pour des compagnies aériennes comme Air France, Korean Air ou Luxair par exemple, même si le calendrier du lancement de l'A220-500 reste encore a préciser.



Guillaume Faury, Président exécutif d'Airbus, a profité du Capital Market Day organisé par groupe à Toulouse le 23 septembre pour annoncer qu'une potentielle nouvelle version allongée de l'A220 faisait sens pour rendre cette famille d'appareils encore plus forte sur le marché, même s'il ne souhaite pas prendre de décision hâtive quant à son lancement. « Nous ne voulons pas avoir raison trop tôt », a-t-il déclaré.



Airbus s'attache en effet pour l'instant à la montée en cadence progressive de cette famille de monocouloirs de nouvelle génération héritée du programme CSeries de Bombardier, avec un backlog de 551 exemplaires au 31 août. La flotte en service comprend quant à elle 223 avions.



L'avionneur européen prévoit ainsi d'augmenter les cadences de production de l'A220 à 14 exemplaires par mois au milieu de cette décennie contre 5 exemplaires au début de l'année et six actuellement, notamment avec la montée en puissance se la nouvelle FAL A220 de Mobile inaugurée en 2020.



Mais en tenant compte des récentes déclarations de l'avionneur par voie de presse, on sait aussi qu'Airbus cherche actuellement à faire monter un nouveau motoriste pour l'ensemble de la famille A220, CFM International pour ne pas le nommer, afin de lui faire profiter des avantages industriels d'une double source. Quant au futur A220-500 (dénomination à confirmer), qui devrait pouvoir accueillir entre 150 et 180 passagers, l'avionneur envisage un rayon d'action au moins égal à celui de l'A220-300, soit plus de 6000 km.



En attendant, la liste des compagnies intéressée par une version plus capacitaire de l'A220 ne cesse de s'allonger.



(Photo © Airbus)