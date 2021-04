Le Kopter SH09 rebaptisé Leonardo AW09

Un an après l'acquisition de la société suisse Kopter, Leonardo Helicopters intègre désormais pleinement l'hélicoptère léger monomoteur SH09 dans sa gamme avec la nouvelle appellation AW09. Il doit d'ailleurs venir remplacer son AW119 Koala.



Les équipes de Leonardo Helicopters ont d'ailleurs déjà bien travaillé en Suisse avec celles de Kopter en venant apporter toute une série d'améliorations visant à améliorer ses performances et son comportement en vol, notamment au niveau de la tête du rotor, de la boîte de transmission, de l'allongement du mât rotor et de la nouvelle conception des commandes de vol, sans oublier l'introduction de la suite G3000H de Garmin.



Le troisième prototype (P3) enregistre désormais plus de 40 heures de vol en Suisse depuis mi-janvier dans sa nouvelle configuration. Le prochain prototype de l'AW09, l'hélicoptère de présérie 4 (PS4), devrait voler cette année, suivi du PS5.



Sa certification est désormais attendue pour la fin 2023/début 2024.



Pour rappel, le groupe Leonardo avait finalisé l'acquisition de Kopter Group AG en avril 2020, une transaction valorisée à plus de 185 millions de dollars. Le groupe italien veut faire de sa nouvelle filiale suisse son centre de compétence pour ses nouveaux hélicoptères légers, souhaitant ainsi augmenter sa part de marché sur ce segment jugé comme « l'un des segments les plus importants et les plus dynamiques au monde ».



(Photo © Kopter)