Le Japon prend deux avions ravitailleurs KC-46A supplémentaires chez Boeing

Boeing a remporté un nouveau contrat avec le Japon pour la livraison de deux KC-46A Pegasus. Les deux nouveaux exemplaires porteront ainsi la flotte de la Force aérienne d'autodéfense japonaise (JASDF) à 6 appareils du même type.



Le Japon possède déjà deux KC-46A livrés en octobre 2021 et en février 2022. Sa flotte d'avions ravitailleurs comprend aussi quatre KC-767 plus anciens, un type d'appareil directement dérivé du Boeing 767-200ER et livré au Japon à la fin des années 2000.



L'avionneur américain précise qu'il a maintenant livré un total de 67 KC-46A, dont 65 à l'US Air Force (programme KC-X, 179 exemplaires prévus au total). Quatre KC-46A ont également été commandés par l'Israeli Air Force (IAF). L'Italie pourrait par ailleurs être le prochain client.



(Photo © Boeing)