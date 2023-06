Le Japon a reçu son premier E-767 AWACS modernisé

La Force aérienne d'autodéfense japonaise (JASDF) a pris livraison de son premier Boeing E-767 AWACS modernisé. La livraison de l'appareil a eu lieu à la base aérienne américaine de Hanscom (Massachusetts) en février dernier, mais l'appareil a désormais rejoint sa base à Hamamatsu il y a quelques jours.



Cette mise à niveau majeure de l'informatique de mission de l'appareil (MCU - Mission Computing Upgrade) concernera aussi les trois autres E-767 de la JASDF. Ce chantier de modernisation est évalué à 870 millions de dollars au total. Il s'agit d'un programme de modernisation similaire à celui entrepris sur les E-3 AWACS de l'US Air Force.



Le chantier MCU du premier E-767 japonais avait commencé durant l'été 2019, avec des essais en vol menés depuis Edwards Air Force Base (Californie), la base aéronavale de Whidbey Island (État de Washington).



Cette modernisation permet notamment d'améliorer le partage d'informations en temps réel entre les services et de réduire le temps d'identification des cibles, alors que le Japon fait face à une recrudescence des incursions d'avions et de drones chinois et russes dans son espace aérien.



Les E-767 AWACS de la JASDF avait été introduits à partir de l'an 2000, avec une première modernisation du radar et du système de navigation de mission entreprise en 2006.