Le groupe Randstad se prépare à la 3e édition de l'AéroDay le 25 janvier

(Photo © Expectra) Le groupe Randstad organise la troisième édition de son job-dating dédié à la filière aéronautique, spatiale et de défense le 25 janvier. Durant cet AéroDay, 4 330 postes sont à pourvoir dans toute la France, couverts par tous types de contrats (CDD, CDI, missions d'intérim de longue durée) et pour tous types de métiers.L'ensemble de la filière devrait en effet avoir de nouveau besoin de réaliser 25 000 recrutements en 2024, qui s'adressent aussi bien aux débutants qu'aux candidats plus expérimentés, d'autant que des formations qualifiantes peuvent être proposées pour mettre à jour les compétences. Donneurs d'ordre et sous-traitants recherchent un large spectre de profils, tels que des ajusteurs, des opérateurs machines, des mécaniciens, des électriciens, des contrôleurs qualité, des planificateurs production, des techniciens, des ingénieurs systèmes...Lors de l'AéroDay, les personnes à la recherche d'un emploi dans le secteur pourront rencontrer les équipes des agences Randstad et Expectra, découvrir les métiers au travers d'ateliers, améliorer leur CV et se préparer à passer des entretiens d'embauche. En fonction des sites, ils pourront même visiter des ateliers de production ou prendre les commandes d'un aéronef en réalité virtuelle.Sur les 4 330 postes à pourvoir, 2 200 se trouvent en région Occitanie et 1 100 dans les Pays de la Loire. Le millier restant se partage entre la Nouvelle Aquitaine, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et la Provence-Alpes-Côte-d'Azur.Les informations sur l'AéroDay, comme les lieux, les horaires ou les offres sont disponibles sur les sites de Randstad et Expectra (Photo © Expectra)