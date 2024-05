Embraer, EVE et le groupe ADP préparent l'avenir de l'aviation bas carbone au Bourget

Embraer, EVE et le groupe ADP ont signé un protocole d'accord prévoyant la création de nouvelles capacités pour Embraer à l'aéroport du Bourget, pour améliorer les opérations de maintenance des appareils sur place mais aussi préparer l'arrivée de ses futurs appareils de la famille Energia et soutenir le développement des eVTOL.

Embraer Services & Support va pouvoir concevoir puis transférer ses activités actuelles dans un nouveau bâtiment de maintenance qui devrait plus que doubler ses capacités. Il sera construit en visant les normes les plus avancées en matière de construction à faible émission de carbone et d'autosuffisance énergétique.

En parallèle, Eve travaillera avec le groupe ADP à la préparation de l'environnement nécessaire aux opérations eVTOL. Cela comporte l'ensemble des activités de soutien aux opérations (formation, maintenance, assistance au sol) mais aussi la facilitation de potentiels vols de démonstration.

Enfin, le groupe ADP s'engage à étudier l'installation d'une infrastructure d'hydrogène dans le but de soutenir les opérations des appareils de la famille Energia, qui devrait compter deux modèles d'avions de 19 et 30 places, à propulsion hybride-électrique et hydrogène-électrique.



(Photo © Arnaud Gaulupeau pour le groupe ADP)