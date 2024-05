Airbus place jusqu'à 21 hélicoptères de dernière génération chez LCI et SMFL

Le loueur irlandais LCI (Libra Group) et le groupe japonais Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company, Limited (SMFL), ont annoncé une commande conjointe portant sur jusqu'à 21 hélicoptères de dernière génération auprès d'Airbus.



Ces nouvelles machines, qui seront constituées d'un mélange de H145 (biturbine léger), H160 (moyen tonnage) et H175 (catégorie super-moyen), seront livrées jusqu'en 2028 et seront destinées à divers segments opérationnels tels que les services médicaux d'urgence (EMS), la recherche et le sauvetage (SAR) ainsi que pour le transport lié à l'énergie offshore, y compris l'énergie éolienne.



La commande comprend 14 hélicoptères fermes ainsi que 7 options. Ils viendront rejoindre le portefeuille SMFL LCI Helicopters (SMFLH), coentreprise formée par LCI et SMFL.



Cette commande marque la prochaine phase du partenariat pionnier Flight Path entre LCI et Airbus Helicopters, qui vise à répondre de manière responsable aux besoins de capacité et de financement à long terme du secteur.



La flotte combinée de LCI et SMFL comprend actuellement plus de 40 hélicoptères produits par Airbus Helicopters, des appareils utilisés par 12 opérateurs dans une dizaine de pays.



(Image © LCI)