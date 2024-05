AirFi a conclu des accords pour l'installation de sa connectivité LEO sur un total de 50 appareils

AirFi annonce que son système de connectivité en vol AirFi LEO utilisant des satellites en orbite basse a remporté des contrats pour être installé sur 50 avions au cours du premier trimestre 2024. La solution est actuellement testée en Asie par la compagnie low-cost VietJet dans le cadre d'un accord annoncé lors du dernier salon aéronautique de Singapour en février. Il est également actuellement déployé par d'autres clients non dévoilés sur différentes plateformes, notamment Airbus, Boeing, ATR et Embraer.



« Notre proposition avec LEO, selon laquelle les clients peuvent bénéficier de 90 % des avantages d'un service de connectivité en vol à grande échelle pour 10 % du coût, a clairement touché une corde sensible auprès des compagnies aériennes du monde entier, et pas seulement celles des compagnies aériennes low-cost » a déclaré Job Heimerikx, le PDG d'AirFi.



Pour rappel, la solution AirFi LEO utilise le réseau Iridium Certus (bande L). Elle ne nécessite qu'une antenne unique et brevetée montée sur un hublot des appareils. AirFi précise que son installation ne nécessite aucun perçage dans le fuselage, qu'elle n'ajoute aucune traînée supplémentaire à l'appareil. Ainsi, la solution LEO peut ainsi être installée du jour au lendemain, ce qui signifie qu'aucun avion supplémentaire n'est nécessaire pour assurer les opérations de la compagnie aérienne.



La solution AirFi LEO avait remporté un Crystal Cabin Award dans la catégorie « IFEC et services numériques » l'année dernière.



(Photo © AirFi)