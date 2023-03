Le groupe Randstad lance la 2e édition de l'AéroDay, journée de recrutement dédiée à l'aéronautique

Randstad, Expectra et Ausy (la filiale de conseil en hautes technologies du groupe) proposent ainsi aux personnes en recherche d'emploi, en reconversion ou intéressées par le secteur de rejoindre leurs événements en région. Elles pourront ainsi échanger sur leur projet professionnel avec les équipes du groupe, participer à des ateliers pour découvrir les métiers, améliorer leur CV, se préparer à un entretien...



Quelque 2 700 postes sont à pourvoir dans sept régions, dont un millier pour la seule Occitanie. Tous types de contrats sont proposés, tous types de qualifications sont recherchés et des formations certifiantes sont également proposées.



Pour retrouver les lieux des manifestations, les horaires et les offres, rendez-vous sur les sites



(Photo © Expectra) Les besoins en recrutement dans le secteur aéronautique, spatial et de défense sont toujours aussi importants. Pour les mettre en avant, le groupe Randstad organise sa deuxième édition de l'AéroDay, une journée de recrutement spécialement dédiée à la filière. Cette année, elle aura lieu le 9 mars.Randstad, Expectra et Ausy (la filiale de conseil en hautes technologies du groupe) proposent ainsi aux personnes en recherche d'emploi, en reconversion ou intéressées par le secteur de rejoindre leurs événements en région. Elles pourront ainsi échanger sur leur projet professionnel avec les équipes du groupe, participer à des ateliers pour découvrir les métiers, améliorer leur CV, se préparer à un entretien...Quelque 2 700 postes sont à pourvoir dans sept régions, dont un millier pour la seule Occitanie. Tous types de contrats sont proposés, tous types de qualifications sont recherchés et des formations certifiantes sont également proposées.Pour retrouver les lieux des manifestations, les horaires et les offres, rendez-vous sur les sites randstad.fr expectra.fr et Ausy.fr (Photo © Expectra)