Le groupe Air India cherche deux ATR 42-600 en leasing

Alliance Air, la compagnie régionale du groupe Air India, a publié une demande de propositions (RFP) visant à l'acquisition de deux ATR 42-600 en dry lease, des appareils qui devront être impérativement livrés avant mai 2022.



Le contrat de location portera sur une durée de 12 ans. L'appel d'offres précise aussi que le candidat doit être propriétaire d'au moins 10 avions commerciaux.



Par ailleurs, l'appel d'offres précise que ces deux nouveaux appareils seront opérés à hauteur de 2 400 heures de vol et 2 400 cycles de vol par an chacun, pour des trajets moyens de 350 km (entre 170 et 750 km).



Enfin, la maintenance des nouveaux appareils pourra être effectuée par AI Engineering Services Ltd (AIESL).



La date limite de l'appel d'offres est fixée au 16 novembre.



Pour rappel, Alliance Air aligne aujourd'hui une flotte de 18 ATR 72-600 (photo). Elle a également exploité cinq ATR 42-300, le dernier ayant été retiré en mars 2020.



Alliance Air reste aujourd'hui une filiale du transporteur national, en cours de rachat par le groupe Tata. Une fois, la privatisation terminée, Alliance Air deviendra un transporteur public autonome mais le gouvernement a déclaré qu'il explorait les options pour vendre séparément le transporteur régional à l'avenir.



