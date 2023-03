Le groupe Air Arabia a réalisé une année historique

Le groupe Air Arabia a publié un bénéfice net record de 1,2 milliard de Dirham AED (327 millions de dollars) pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, soit une augmentation de 70% par rapport à 2021.



« La rentabilité de la société en 2022 est considérée comme la meilleure de l'histoire d'exploitation du groupe Air Arabia et reflète notre modèle commercial robuste et notre stratégie de croissance perspicace », a commenté Cheikh Abdullah Bin Mohammed Al Thani, le président d'Air Arabia.



En 2022, Air Arabia a ajouté 24 nouvelles lignes à partir de ses sept bases opérationnelles implantées aux Émirats arabes unis, au Maroc, en Égypte, en Arménie et au Pakistan. Le transporteur a pris livraison de 10 nouveaux appareils et a terminé l'année avec une flotte de 68 Airbus A320 et A321 opérant sur plus de 190 liaisons aériennes à travers le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie et l'Europe.



Le groupe a également lancé l'année dernière les opérations de ses dernières coentreprises, Fly Arna en Arménie et Fly Jinnah au Pakistan. Enfin, Air Arabia Group a signé un accord avec DAL Group pour former « Air Arabia Sudan », une coentreprise qui sera basée à Khartoum, et donc le lancement est prévu au deuxième trimestre de cette année.



(Photo © Air Arabia)