Le Groupe ADP et Dassault Aviation s'engagent pour une aviation durable à l'aéroport du Bourget

Dassault Aviation, sa filiale Dassault Falcon Service (DFS) et le Groupe ADP s'associent pour faire de l'aéroport de Paris-Le Bourget un aéroport pionnier en matière d'aviation durable.



Le protocole signé court sur une durée de 5 ans et concerne la distribution et l'utilisation de SAF, l'utilisation de moyens électriques pour l'ensemble des opérations au sol et le recours à la géothermie pour alimenter les bâtiments et les hangars de l'aéroport. L'accord comprend également un volet visant à augmenter l'attractivité de la plateforme aéroportuaire du Bourget.



« Nous explorons plusieurs pistes technologiques, dont celle des SAF qui nous paraît très prometteuse : nos Falcon peuvent d'ores et déjà voler avec un carburant contenant 50% de SAF. Toutefois, seuls des mélanges à 30% sont aujourd'hui disponibles sur le marché. Il faut donc accélérer la dynamique. Notre accord avec le Groupe ADP y contribue en renforçant notre volonté d'avancer ensemble vers les solutions les plus efficaces, dans ce domaine comme dans de nombreux autres », a déclaré Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation.



En avril dernier, Dassault Aviation et le Groupe ADP avaient effectué la démonstration d'une opération d'assistance au sol effectuée intégralement avec des moyens décarbonés pour un Falcon 900 (Falcon Response), une initiative menée en partenariat avec TotalEnergies (pour l'avitaillement en SAF) et Alvest Equipment Services (GSE).



Pour rappel, l'aéroport de Paris-Le Bourget est le plus important aéroport d'aviation d'affaires en Europe.



(Photo © Dassault Aviation)