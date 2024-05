Le groupe Abra investit dans Wamos Air

Le groupe Abra, qui détient Avianca et GOL, a annoncé la conclusion d'un accord avec Wamos Air pour réaliser un investissement stratégique dans la compagnie charter espagnole, dans le but d'améliorer la connectivité entre l'Amérique du Sud et l'Europe, avec élargissement de la flotte de gros-porteurs du groupe.



Wamos Air - qui exploite six A330-300 et cinq A330-200 - devrait ainsi voir ses opérations au départ et à destination de l'Amérique latine augmenter, avec l'appui de son nouvel investisseur. Elle devrait conserver son équipe de direction, son modèle et une certaine indépendance.



« Nous nous réjouissons de la signature de cet accord pour de multiples raisons », explique Adrian Neuhauser, le PDG du groupe Abra. « Tout d'abord, parce que Wamos Air est un joyau dans le monde de l'ACMI et des opérations d'affrètement aérien et qu'elle possède une expérience mondiale sur de nombreux marchés. Deuxièmement, parce que son modèle d'entreprise complète parfaitement la vision et la stratégie d'Abra, qui est d'être un leader du transport aérien en Amérique latine. Et troisièmement, parce que ce partenariat nous permettra de participer aux marchés long-courriers avec des avions gros-porteurs dans d'autres pays que ceux où nous opérons actuellement en Colombie. »



Abra souligne que l'investissement a été réalisé de manière à se conformer aux lois européennes. Le partenariat doit toutefois encore être approuvé par les autorités.



(Photo © Wamos Air)