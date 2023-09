Le gouvernement néerlandais avance vers la réduction des capacités à l'aéroport d'Amsterdam

Conforté par le jugement de la cour d'appel d'Amsterdam en juillet, le gouvernement néerlandais a annoncé qu'il maintenait son projet de réduction des capacités à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol. Ce faisant, il compte réduire les nuisances sonores pour les riverains.



KLM et plusieurs associations ont immédiatement réagi en répétant que le plan du gouvernement risquait de nuire au transport aérien et que d'autres moyens étaient à la disposition du secteur pour réduire le bruit.



L'ACI Europe s'inquiète ainsi des conditions dans lesquelles la réduction transitoire de réduire les capacités de 500 000 à 460 000 mouvements par an dès l'été 2024 - avant de les réduire à 425 500 à compter de l'hiver 2024. Affirmant que le gouvernement n'a pas respecté le principe européen d'approche équilibrée, l'association demande à la Commission européenne de veiller au maintien de ce principe lors de son étude du projet.



KLM rappelle de son côté qu'elle a soumis un plan de réduction du bruit au gouvernement en juin, validé par le centre aérospatial néerlandais (NLR), qui permettrait d'atteindre immédiatement les objectifs nocturnes et dépasserait les objectifs généraux en trois ans. Il s'agit de remplacer plus rapidement la flotte et de mettre en place des processus opérationnels plus intelligents, ce qui permettrait également de réduire les émissions.



(Photo © Amsterdam Airport Schiphol)