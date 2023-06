Le général Frédéric Parisot devient délégué général du GIFAS

A compter du 1er août, le général de corps aérien Frédéric Parisot sera le délégué général du GIFAS (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales).



Il succède à Pierre Bourlot, qui a fait valoir ses droits à la retraite.



Frédéric Parisot a rejoint le GIFAS le 15 mai dernier et participe à la préparation de la 54e édition du salon du Bourget, qui aura lieu du 19 au 25 juin.



Officier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, Commandeur de l'Ordre National du Mérite, titulaire de la Croix de la Valeur Militaire et de la Médaille de l'Aéronautique, Frédéric Parisot était major général de l'armée de l'air et de l'espace depuis 2021.



(Photo © GIFAS)